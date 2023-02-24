Неумоин Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1913
Дата смерти11.09.1979
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1913
Отец: Неумоин Александр
Мать: Неумоин Татьяна
Бракосочетание
1939
Екатеринбург
Рождение ребёнка
1940
Сын: Неумоин Сергей
Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1943
Дочь: Орлов Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна
Александровск Пермской обл.
Рождение ребёнка
27.12.1945
Сын: Неумоин Александр
Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна
Александровск Пермской обл.
Рождение ребёнка
20.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна
Смерть
11.09.1979
Пермь
Похороны
Неизвестно
Пермь