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Неумоин Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1913

Дата смерти

11.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1913

Отец: Неумоин Александр

Мать: Неумоин Татьяна

Бракосочетание
1939

Жена: Неумоина Леонилла Андреевна

Екатеринбург
Рождение ребёнка
1940

Сын: Неумоин Сергей

Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1943

Дочь: Орлов Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна

Александровск Пермской обл.
Рождение ребёнка
27.12.1945

Сын: Неумоин Александр

Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна

Александровск Пермской обл.
Рождение ребёнка
20.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неумоина Леонилла Андреевна

Смерть
11.09.1979
Пермь
Похороны
Неизвестно
Пермь
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