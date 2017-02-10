Неумоин Александр
Место рожденияАлександровск Пермской обл.
Дата рождения27.12.1945
Дата смерти10.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1945
Александровск Пермской обл.
Бракосочетание
03.10.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Екатеринбург
Рождение ребёнка
02.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Eкатеринбург
Образование
1970
Екатеринбург
УПИ, Тепло-Энергетический факультет
Рождение ребёнка
24.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь
Иммиграция
12.09.1996
Израиль
Место жительства
Неизвестно
Нес-Циона
Смерть
10.02.2017
Нес-Циона, Израиль
Похороны
Неизвестно
Израиль, Нес-Циона