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Неумоин Александр

Место рождения

Александровск Пермской обл.

Дата рождения

27.12.1945

Дата смерти

10.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1945

Отец: Неумоин Евгений Александрович

Мать: Неумоина Леонилла Андреевна

Александровск Пермской обл.
Бракосочетание
03.10.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург
Рождение ребёнка
02.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Eкатеринбург
Образование
1970
Екатеринбург
УПИ, Тепло-Энергетический факультет
Рождение ребёнка
24.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь
Иммиграция
12.09.1996
Израиль
Место жительства
Неизвестно
Нес-Циона
Смерть
10.02.2017
Нес-Циона, Израиль
Похороны
Неизвестно
Израиль, Нес-Циона
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