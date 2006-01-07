Орлов (Неумоина) Надежда Евгеньевна
Место рожденияАлександровск Пермской обл.
Дата рождения27.01.1943
Дата смерти07.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1943
Александровск Пермской обл.
Рождение ребёнка
11.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь
Бракосочетание
1987
Муж: скрыто настройками приватности
пермь, Пермский край, Russian Federation
Смерть
07.01.2006
Пермь
Похороны
Неизвестно
Пермь