Орлов (Неумоина) Надежда Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов (Неумоина) Надежда Евгеньевна

Место рождения

Александровск Пермской обл.

Дата рождения

27.01.1943

Дата смерти

07.01.2006

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1943

Отец: Неумоин Евгений Александрович

Мать: Неумоина Леонилла Андреевна

Александровск Пермской обл.
Рождение ребёнка
11.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь
Бракосочетание
1987

Муж: скрыто настройками приватности

пермь, Пермский край, Russian Federation
Смерть
07.01.2006
Пермь
Похороны
Неизвестно
Пермь
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