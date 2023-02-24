Корнеева (Неумоина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Неумоина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1917

Дата смерти

10.03.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1917

Отец: Неумоин Александр

Мать: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
20.02.1949

Сын: Корнеев Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.1987
Москва
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