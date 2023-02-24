Корнеева (Неумоина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1917
Дата смерти10.03.1987
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1917
Отец: Неумоин Александр
Мать: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
20.02.1949
Сын: Корнеев Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.1987
Москва