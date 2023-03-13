Чернышовъ Федоръ
Место рождениядеревни Щеголи
Дата рождения1771
Дата смерти01.04.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Чернышовъ Федоръ
Мать: Чернышова Мавра Иванова
деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Бычкова Авдотья
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Чернышова Мавра
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
22.10.1800
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Горшешина Анисья
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Зайцева Настасья
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
25.08.1807
Сын: Чернышовъ Петръ
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
16.02.1809
Сын: Чернышовъ Тимофей
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышовъ Никита
Мать ребёнка: Чернышова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышова Акулина
Смерть
01.04.1847