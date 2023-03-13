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Чернышовъ Федоръ

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Место рождения

деревни Щеголи

Дата рождения

1771

Дата смерти

01.04.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Чернышовъ Федоръ

Мать: Чернышова Мавра Иванова

деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Бычкова Авдотья

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Чернышова Мавра

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1800

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Горшешина Анисья

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Зайцева Настасья

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1807

Сын: Чернышовъ Петръ

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1809

Сын: Чернышовъ Тимофей

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышовъ Никита

Мать ребёнка: Чернышова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Акулина

Смерть
01.04.1847
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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