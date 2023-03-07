Горшешина (Чернышова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшешина (Чернышова) Анисья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Чернышовъ Федоръ

Мать: Чернышова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вавилова Матрена

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горшенинъ Яковъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1836

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горшенинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1840

Сын: Горшенинъ Максимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1841

Дочь: Заяпыкина Дарья

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1844

Сын: Горшенинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Василий

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