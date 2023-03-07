Горшешина (Чернышова) Анисья
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Чернышовъ Федоръ
Мать: Чернышова Акулина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вавилова Матрена
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горшенинъ Яковъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
07.01.1836
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Горшенинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
25.01.1840
Сын: Горшенинъ Максимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1841
Дочь: Заяпыкина Дарья
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
19.03.1844
Сын: Горшенинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Василий