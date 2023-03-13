Чернышова (Климова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Климъ Фадеевъ
Мать: Козырялова Василиса
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Бычкова Авдотья
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Чернышова Мавра
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.10.1800
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Горшешина Анисья
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Зайцева Настасья
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.08.1807
Сын: Чернышовъ Петръ
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.02.1809
Сын: Чернышовъ Тимофей
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышовъ Никита
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышовъ Федоръ