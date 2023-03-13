Чернышова (Климова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Климова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Климъ Фадеевъ

Мать: Козырялова Василиса

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Бычкова Авдотья

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Чернышова Мавра

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1800

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Горшешина Анисья

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Зайцева Настасья

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1807

Сын: Чернышовъ Петръ

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1809

Сын: Чернышовъ Тимофей

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышовъ Никита

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышовъ Федоръ

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