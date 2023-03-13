Бычкова (Чернышова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Чернышовъ Федоръ
Мать: Чернышова Акулина
Бракосочетание
03.02.1811
Муж: Бычковъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бычковъ Василий
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бычковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.11.1820
Дочь: Ефимова Екатерина
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Баушкина Александра
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
?.11.1833
Сын: Бычковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.05.1836
Сын: Бычковъ Семенъ
Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ