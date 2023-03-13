Бычкова (Чернышова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Чернышова) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Чернышовъ Федоръ

Мать: Чернышова Акулина

Бракосочетание
03.02.1811

Муж: Бычковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бычковъ Василий

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бычковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1820

Дочь: Ефимова Екатерина

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Баушкина Александра

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Бычковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1836

Сын: Бычковъ Семенъ

Отец ребёнка: Бычковъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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