Чернышова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти17.02.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Чернышовъ Федоръ
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Черемухина Марфа
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Баушкина Мавра
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Хардина Авдотья
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чернышовъ Иовъ
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Чернышовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ
деревни Щеголи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышовъ Федоръ
Смерть
17.02.1807
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан