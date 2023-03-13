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Чернышова Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

17.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Чернышовъ Федоръ

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Черемухина Марфа

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Баушкина Мавра

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Хардина Авдотья

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чернышовъ Иовъ

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Чернышовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Чернышовъ Федоръ

деревни Щеголи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышовъ Федоръ

Смерть
17.02.1807
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан