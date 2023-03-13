Хардина (Чернышова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Чернышовъ Федоръ
Мать: Чернышова Мавра Иванова
Бракосочетание
19.01.1802
Муж: Хардинъ Филипъ
Рождение ребёнка
04.06.1802
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
Рождение ребёнка
26.11.1804
Сын: Хардинъ Яковъ
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
Рождение ребёнка
08.03.1809
Сын: Хардинъ Василий
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Хардина Прасковья
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ