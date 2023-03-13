Хардина (Чернышова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хардина (Чернышова) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чернышовъ Федоръ

Мать: Чернышова Мавра Иванова

Бракосочетание
19.01.1802

Муж: Хардинъ Филипъ

Рождение ребёнка
04.06.1802

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1804

Сын: Хардинъ Яковъ

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1809

Сын: Хардинъ Василий

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Хардина Прасковья

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

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