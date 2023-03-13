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Чернышовъ Трофимъ

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Место рождения

деревни Щеголи

Дата рождения

1786

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Чернышовъ Федоръ

Мать: Чернышова Мавра Иванова

деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агрофена Макарова

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1812

Жена: Чернышова Прасковья ???

Рождение ребёнка
22.09.1813

Дочь: Чернышова Фекла

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1814

Дочь: Валявина Прасковья

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1817

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1823
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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