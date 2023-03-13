Чернышовъ Трофимъ
Место рождениядеревни Щеголи
Дата рождения1786
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Чернышовъ Федоръ
Мать: Чернышова Мавра Иванова
деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агрофена Макарова
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???
Бракосочетание
28.01.1812
Жена: Чернышова Прасковья ???
Рождение ребёнка
22.09.1813
Дочь: Чернышова Фекла
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???
Рождение ребёнка
24.10.1814
Дочь: Валявина Прасковья
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???
Рождение ребёнка
24.09.1817
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья ???
Смерть
1823