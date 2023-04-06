Фидровский Валентин
Место рождения
Дата рождения11.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941
Отец: Фидровский Георгий (Юрий)
Крещение
1943
Starachowice, Swietokrzyskie, Poland
Бракосочетание
22.07.1967
Жена: Альветина (Алла)
Рождение ребёнка
26.04.1968
Сын: Fidrovskiy Andrey
Мать ребёнка: Альветина (Алла)
Рождение ребёнка
24.10.1973
Дочь: Ульяшенко Марина
Мать ребёнка: Альветина (Алла)
Место жительства
Неизвестно