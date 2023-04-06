Фидровский Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Валентин

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

11.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941

Отец: Фидровский Георгий (Юрий)

Мать: Фидровская Люцина (Людмила)

Днепр, Дніпропетровська область
Крещение
1943
Starachowice, Swietokrzyskie, Poland
Бракосочетание
22.07.1967

Жена: Альветина (Алла)

Рождение ребёнка
26.04.1968

Сын: Fidrovskiy Andrey

Мать ребёнка: Альветина (Алла)

Рождение ребёнка
24.10.1973

Дочь: Ульяшенко Марина

Мать ребёнка: Альветина (Алла)

Место жительства
Неизвестно
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