Fidrovskiy Andrey
Место рождения
Дата рождения26.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1968
Отец: Фидровский Валентин
Мать: Альветина (Алла)
Бракосочетание
?.10.1996
Жена: Фидровская Анастасия
Рождение ребёнка
22.11.1996
Сын: Фидровский Иван
Мать ребёнка: Фидровская Анастасия
Рождение ребёнка
04.06.2001
Сын: Фидровский Даниил
Мать ребёнка: Фидровская Анастасия
Рождение ребёнка
10.07.2005
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Фидровская Анастасия
Развод
?.11.2016
Жена: Фидровская Анастасия
Бракосочетание
17.04.2018
Жена: Светлана
Супруг(-а): <Private> <Private>
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно