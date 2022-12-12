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Fidrovskiy Andrey

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

26.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1968

Отец: Фидровский Валентин

Мать: Альветина (Алла)

Бракосочетание
?.10.1996

Жена: Фидровская Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1996

Сын: Фидровский Иван

Мать ребёнка: Фидровская Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.2001

Сын: Фидровский Даниил

Мать ребёнка: Фидровская Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.07.2005

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фидровская Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Развод
?.11.2016

Жена: Фидровская Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.04.2018

Жена: Светлана

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): <Private> <Private>
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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