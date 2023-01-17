посёлок городского типа Каланчак, посёлок городского типа Каланчак, — Familio

Каланчак

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
675Каланчак, сел. каз.при рч. Каланчаке.606947716091649Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Каланчакская волость
253. Каланчак, село бывшее государственное, при речке Каланчаке, дворов 640, жителей 4100, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25420Каланчакселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н КаланчацькийКаланчацька селищна об'єднана територіальна громада
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