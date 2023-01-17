(Михайлова) Альветина (Алла)
Место рождения
Дата рождения27.09.1938
Дата смерти16.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938
Отец: Михайлов Александр
Мать: Евдокия
Бракосочетание
22.07.1967
Муж: Фидровский Валентин
Рождение ребёнка
26.04.1968
Сын: Fidrovskiy Andrey
Отец ребёнка: Фидровский Валентин
Рождение ребёнка
24.10.1973
Дочь: Ульяшенко Марина
Отец ребёнка: Фидровский Валентин
Образование
Неизвестно
Черновцы, Чернівецька область
медицинский институт
Смерть
16.02.1986
Похороны
Неизвестно