(Михайлова) Альветина (Алла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Альветина (Алла)

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

27.09.1938

Дата смерти

16.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938

Отец: Михайлов Александр

Мать: Евдокия

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
22.07.1967

Муж: Фидровский Валентин

Рождение ребёнка
26.04.1968

Сын: Fidrovskiy Andrey

Отец ребёнка: Фидровский Валентин

Рождение ребёнка
24.10.1973

Дочь: Ульяшенко Марина

Отец ребёнка: Фидровский Валентин

Образование
Неизвестно
Черновцы, Чернівецька область
медицинский институт
Смерть
16.02.1986
Похороны
Неизвестно
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