Ульяшенко (Фидровская) Марина
Место рождения
Дата рождения24.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973
Отец: Фидровский Валентин
Мать: Альветина (Алла)
Бракосочетание
11.07.1997
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно