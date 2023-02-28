Ульяшенко (Фидровская) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяшенко (Фидровская) Марина

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

24.10.1973

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973

Отец: Фидровский Валентин

Мать: Альветина (Алла)

Бракосочетание
11.07.1997

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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