Фидровская (Vystrčil / Выстрчил) Люцина (Людмила)
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
28.05.1930
Рождение ребёнка
19.09.1933
Сын: Илларионов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Илларионов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1941
Сын: Фидровский Валентин
Отец ребёнка: Фидровский Георгий (Юрий)
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно