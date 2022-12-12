Фидровская (Vystrčil / Выстрчил) Люцина (Людмила) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Vystrčil / Выстрчил) Люцина (Людмила)

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Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Выстрчил / Vystrčil Василий (Vaclav)

Мать: Выстрчил / Vystrčil Александра

Каменское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
28.05.1930

Муж: Илларионов Алексей Иванович

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.09.1933

Сын: Илларионов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Илларионов Алексей Иванович

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.11.1941

Сын: Фидровский Валентин

Отец ребёнка: Фидровский Георгий (Юрий)

Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1993
Каменское, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
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