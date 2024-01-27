Родионова Лукерья
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Родионов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Попова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Родионов Василий Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чернышкова Татьяна
Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно