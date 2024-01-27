Родионова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Лукерья

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1882

Сын: Родионов Федор Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Родионов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Родионов Яков Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Попова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Родионов Василий Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чернышкова Татьяна

Отец ребёнка: Родионов Иван Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван Назарович

Смерть
Неизвестно
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