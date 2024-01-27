Попова (Родионова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Родионов Иван Назарович
Мать: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1926
Россия
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
Около 1950
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Николай
Смерть
Неизвестно