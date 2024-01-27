Попова (Родионова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Родионова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Родионов Иван Назарович

Мать: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай

Россия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай

Смерть
Неизвестно
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