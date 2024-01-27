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Родионов Иван Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Родионов Назар Михайлович

Мать: Родионова Агафья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Родионов Федор Иванович

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1892

Сын: Родионов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1894

Сын: Родионов Яков Иванович

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Попова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Родионов Василий Иванович

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чернышкова Татьяна

Мать ребёнка: Родионова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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