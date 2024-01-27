Родионов Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Родионов Назар Михайлович
Мать: Родионова Агафья
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1892
Сын: Родионов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Попова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Родионов Василий Иванович
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чернышкова Татьяна
Мать ребёнка: Родионова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Лукерья
Смерть
Неизвестно