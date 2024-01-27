Попов Николай
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Россия
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
Около 1950
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно