Попов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анна Ивановна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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