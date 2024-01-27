Родионов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Алексей Иванович

Родионов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

12.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Родионов Иван Назарович

Мать: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1920

Сын: Родионов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна

Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Родионов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна

Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Родионова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна

Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Родионов Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подземельская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Анастасия Федотовна

Смерть
12.08.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close