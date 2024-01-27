Родионов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти12.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Родионов Иван Назарович
Мать: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1920
Сын: Родионов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна
Россия
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна
Россия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Родионова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна
Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Родионов Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подземельская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Федотовна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1975