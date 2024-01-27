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Родионов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Родионов Иван Назарович

Мать: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Подгорелова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Родионов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Родионова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Родионов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Татьяна Сидоровна

Смерть
1922
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