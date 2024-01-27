Родионов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Родионов Иван Назарович
Мать: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Подгорелова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Родионов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Родионова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Родионова Татьяна Сидоровна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922