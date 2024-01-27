(Родионова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Родионов Иван Назарович
Мать: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Бракосочетание
1966
Муж: Брыксин Николай
Смерть
1986