(Родионова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Родионов Иван Назарович

Мать: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брыксин Николай

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брыксин Николай

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брыксин Николай

Бракосочетание
1966

Муж: Брыксин Николай

Смерть
1986
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