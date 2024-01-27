Родионов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Родионов Иван Назарович
Мать: Родионова Лукерья
Рождение ребёнка
07.01.1919
Сын: Родионов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия
Село Родионовка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
https://1418museum.ru/heroes/27796261/
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Долговенко Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Родионова Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лебедева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Родионова Анастасия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Варачева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Родионова Анастасия
Рождение ребёнка
10.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Анастасия
с. Родионовка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
1979