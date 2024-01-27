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Родионов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Родионов Иван Назарович

Мать: Родионова Лукерья

Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Родионов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Родионова Анастасия

Село Родионовка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
https://1418museum.ru/heroes/27796261/
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Долговенко Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Родионова Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лебедева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Родионова Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Варачева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Родионова Анастасия

Рождение ребёнка
10.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Анастасия

с. Родионовка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
1979
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