Ильинская (Троицкая) Елизавета Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Дочь священника Вохомской Вознесенской церкви Никифора Васильевича Троицкого (Попова).
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ильинский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Попова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ильинский Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.
Сын: Ильинский Никифор Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ильинский Василий Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно