Ильинская (Троицкая) Елизавета Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Троицкая) Елизавета Никифоровна

Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Дочь священника Вохомской Вознесенской церкви Никифора Васильевича Троицкого (Попова).
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Ильинский Александр Алексеевич

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ильинский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Попова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ильинский Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.

Сын: Ильинский Никифор Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ильинский Василий Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Алексеевич

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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