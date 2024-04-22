Ильинский Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Работа или профессия
1885
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Надзиратель и эконом при Никольском Духовном училище.
Работа или профессия
1901
Священник Вохомской Покровской церкви.
Работа или профессия
1902
Боговарово, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Священник Петропавловской Боговаровской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1907
Благочинный 1-го округа Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно