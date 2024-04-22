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Ильинский Алексей Александрович

Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ильинский Александр Алексеевич

Мать: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
1885
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Надзиратель и эконом при Никольском Духовном училище.
Работа или профессия
1901
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Священник Вохомской Покровской церкви.
Работа или профессия
1902
Боговарово, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Священник Петропавловской Боговаровской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1907
Благочинный 1-го округа Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
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