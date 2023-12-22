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Ильинский Александр Алексеевич

Место рождения

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

11.05.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ильинский Алексей Иванович

Мать: Ильинская Олимпиада Аникитична

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию.
Бракосочетание
Около 1860

Жена: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ильинский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Попова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ильинский Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.

Сын: Ильинский Никифор Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ильинский Василий Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Священник Вознесенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Смерть
11.05.1890 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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