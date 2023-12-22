Ильинский Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти11.05.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Образование
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию.
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ильинский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Попова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ильинский Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.
Сын: Ильинский Никифор Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ильинский Василий Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Вознесенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Смерть
11.05.1890 ст.