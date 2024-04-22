Ильинский Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Работа или профессия
До 12.07.1899 ст.
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Князе-Владимирской Красавинской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
23.10.1899 ст.
Определён псаломщиком к Троицкой Вохомской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
10.07.1900 ст.
Уволен по прошению.
Работа или профессия
1915
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Помощник смотрителя Тотемского Духовного училища. Коллежский Советник.
Работа или профессия
После 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работал на свечном заводе.
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская Духовная Академия.
Работа или профессия
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Преподаватель греческого языка в Архангельской Духовной Семинарии.
Смерть
1942