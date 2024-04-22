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Ильинский Василий Александрович

Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ильинский Александр Алексеевич

Мать: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
До 12.07.1899 ст.
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Князе-Владимирской Красавинской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
23.10.1899 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Определён псаломщиком к Троицкой Вохомской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
10.07.1900 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Уволен по прошению.
Работа или профессия
1915
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Помощник смотрителя Тотемского Духовного училища. Коллежский Советник.
Работа или профессия
После 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работал на свечном заводе.
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская Духовная Академия.
Работа или профессия
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Преподаватель греческого языка в Архангельской Духовной Семинарии.
Смерть
1942
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