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Ильинский Никифор Александрович

Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.03.1867 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1867 ст.

Отец: Ильинский Александр Алексеевич

Мать: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Образование
15.06.1885 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
С 05.10.1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Надзиратель Семинарии.
Рождение ребёнка
06.01.1894 ст.

Сын: Ильинский Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ильинская Лидия Никифоровна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.

Сын: Ильинский Леонид Никифорович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ильинская Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.

Сын: Ильинский Борис Никифорович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1910 ст.

Сын: Ильинский Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Брио Милица Никифоровна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехал в Санкт-Петербург.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Вера Кирилловна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер в блокаду.
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