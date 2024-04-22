Ильинский Никифор Александрович
Место рождения
Дата рождения11.03.1867 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1867 ст.
Образование
15.06.1885 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
С 05.10.1885 ст.
Надзиратель Семинарии.
Рождение ребёнка
06.01.1894 ст.
Сын: Ильинский Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ильинская Лидия Никифоровна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.
Сын: Ильинский Леонид Никифорович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ильинская Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.
Сын: Ильинский Борис Никифорович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Рождение ребёнка
31.10.1910 ст.
Сын: Ильинский Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Брио Милица Никифоровна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Кирилловна
Место жительства
1934
Переехал в Санкт-Петербург.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Умер в блокаду.