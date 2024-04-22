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Ильинский Вячеслав Александрович

Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ильинский Александр Алексеевич

Мать: Ильинская Елизавета Никифоровна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Арест
03.12.1937
Приговорен к 10 годам заключения.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Священник Устюжской градской Георгиевской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Надзиратель Устюжского Духовного училища.
Работа или профессия
Неизвестно
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Священник Вохомской Введенской церкви.
Смерть
1942
Умер в заключении.
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