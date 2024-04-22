Ильинский Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Арест
03.12.1937
Приговорен к 10 годам заключения.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильинская Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Устюжской градской Георгиевской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Надзиратель Устюжского Духовного училища.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Вохомской Введенской церкви.
Смерть
1942
Умер в заключении.