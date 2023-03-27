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Снятиновский Алексей Петрович

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Место рождения

пог, Баглачево (с, БорисоГлеб) Владимирской губ

Дата рождения

11.03.1882

Дата смерти

18.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882

Отец: Снятиновский Петр Сергеевич

Мать: Снятиновская Евдокия

пог, Баглачево (с, БорисоГлеб) Владимирской губ
Рождение ребёнка
19.05.1903

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна

с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Снятиновский Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна

с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Снятиновский Анатолий

Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снятиновский Людмила Федоровна

Смерть
18.01.1935
г, Иваново
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