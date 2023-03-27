Снятиновский Алексей Петрович
Место рожденияпог, Баглачево (с, БорисоГлеб) Владимирской губ
Дата рождения11.03.1882
Дата смерти18.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882
Отец: Снятиновский Петр Сергеевич
Мать: Снятиновская Евдокия
пог, Баглачево (с, БорисоГлеб) Владимирской губ
Рождение ребёнка
19.05.1903
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна
с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Снятиновский Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна
с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Снятиновский Людмила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1935
г, Иваново