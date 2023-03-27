Снятиновский (Альбицкая) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снятиновский (Альбицкая) Людмила Федоровна

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Место рождения

с.Пантелеево Владимир.губ.

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

27.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пантелеево Владимир.губ.
Рождение ребёнка
19.05.1903

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович

с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Снятиновский Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович

с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Снятиновский Анатолий

Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снятиновский Алексей Петрович

Смерть
27.05.1954
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