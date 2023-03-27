Снятиновский (Альбицкая) Людмила Федоровна
Место рожденияс.Пантелеево Владимир.губ.
Дата рождения28.09.1885
Дата смерти27.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пантелеево Владимир.губ.
Рождение ребёнка
19.05.1903
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович
с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Снятиновский Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович
с.Пантелеево Владимирской губ.
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Снятиновский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1954