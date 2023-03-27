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Снятиновский Анатолий
Снятиновский Анатолий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Снятиновский Алексей Петрович
1882 г.р.
Мать
Снятиновский (Альбицкая) Людмила Федоровна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Снятиновский Алексей Петрович
Мать:
Снятиновский Людмила Федоровна
Смерть
1906
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