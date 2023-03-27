Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Снятиновская) Алевтина
(Снятиновская) Алевтина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Пол
Женский
Отец
Снятиновский Алексей Петрович
1882 г.р.
Мать
Снятиновский (Альбицкая) Людмила Федоровна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Снятиновский Алексей Петрович
Мать:
Снятиновский Людмила Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь