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(Снятиновская) Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Снятиновский Алексей Петрович

Мать: Снятиновский Людмила Федоровна