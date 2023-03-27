Снятиновский Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнятиновский Петр Сергеевич

Снятиновский Петр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

02.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Снятиновский Сергей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1865

Сын: Снятиновский Константин

Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия

Владимирская область село Баглачево
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Розанова Анна

Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия

Рождение ребёнка
1869

Сын: Снятиновский Федор Петрович

Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Нардов Мария

Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия

Рождение ребёнка
1880

Сын: Снятиновский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
11.03.1882

Сын: Снятиновский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия

пог, Баглачево (с, БорисоГлеб) Владимирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снятиновская Евдокия

Смерть
02.06.1903
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Свято-Данилов монастырь
Информация от 10.04.2013 года ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close