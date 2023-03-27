Снятиновский Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти02.06.1903
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Снятиновский Сергей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1865
Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия
Владимирская область село Баглачево
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Розанова Анна
Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия
Рождение ребёнка
1869
Сын: Снятиновский Федор Петрович
Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Нардов Мария
Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия
Рождение ребёнка
1880
Сын: Снятиновский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
11.03.1882
Сын: Снятиновский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Снятиновская Евдокия
пог, Баглачево (с, БорисоГлеб) Владимирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снятиновская Евдокия
Смерть
02.06.1903
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Свято-Данилов монастырь
Информация от 10.04.2013 года ... Показать все