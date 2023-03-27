Снятиновский Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Снятиновский Петр Сергеевич
Мать: Снятиновская Евдокия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Снятиновский Николай
Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Дадыкин Ольга
Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Снятиновский Павел
Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия
Рождение ребёнка
10.02.1915
Дочь: Гордийчук Лидия
Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939
г.Иваново
Причина смерти: Сердечный приступ