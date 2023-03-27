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Снятиновский Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Снятиновский Петр Сергеевич

Мать: Снятиновская Евдокия

Рождение ребёнка
1906

Сын: Снятиновский Николай

Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия

Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Дадыкин Ольга

Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Снятиновский Всеволод

Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Снятиновский Павел

Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.02.1915

Дочь: Гордийчук Лидия

Мать ребёнка: Снятиновская Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снятиновская Валентина Алексеевна

Смерть
1939
г.Иваново
Причина смерти: Сердечный приступ
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