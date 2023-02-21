Шишева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Шишев Тимофей Петров
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Куракина Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.01.1819
Сын: Шишев Павел Петров
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1821
Дочь: Белякова Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1823
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
03.04.1826
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1828
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Петр Васильев
Смерть
Неизвестно