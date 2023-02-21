Шишева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Шишев Тимофей Петров

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Куракина Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Рождение ребёнка
05.01.1819

Сын: Шишев Павел Петров

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1821

Дочь: Белякова Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1823

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1826

Сын: Шишев Терентий Петров

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1828

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Шишев Петр Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишев Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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