Шишев Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишев Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

08.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Шишев Василий Кузмин

Мать: Шишева Ненила?

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Шишев Тимофей Петров

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Куракина Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
05.01.1819

Сын: Шишев Павел Петров

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1821

Дочь: Белякова Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1823

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1826

Сын: Шишев Терентий Петров

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1828

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишева Авдотья

Смерть
08.03.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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