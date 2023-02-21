Шишев Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смерти08.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: Шишев Василий Кузмин
Мать: Шишева Ненила?
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Шишев Тимофей Петров
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Куракина Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
05.01.1819
Сын: Шишев Павел Петров
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
22.07.1821
Дочь: Белякова Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
02.08.1823
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
03.04.1826
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
15.06.1828
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Шишева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишева Авдотья
Смерть
08.03.1835
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви