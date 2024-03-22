Белякова (Шишева) Прасковья Петрова
Место рождения
Дата рождения22.07.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1821
Отец: Шишев Петр Васильев
Мать: Шишева Авдотья
Крещение
24.07.1821
воспреемники: Економические крестьяне Стефан Козьмин и Гликерия Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840
по женихѣ поручители Онаго жь Села удѣльная кресьянѣ Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Радионъ Яковлевъ Добряковъ, Гаврила Степановъ Медведивъ, Корнила Ивановъ Биляковъ; по невѣсте - того жь села удѣлныя кре... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Степанида Тимофеева
Отец ребёнка: Беляков Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно