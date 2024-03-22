Белякова (Шишева) Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Шишева) Прасковья Петрова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.07.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1821

Отец: Шишев Петр Васильев

Мать: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.07.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економические крестьяне Стефан Козьмин и Гликерия Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840

Муж: Беляков Тимофей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села удѣльная кресьянѣ Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Радионъ Яковлевъ Добряковъ, Гаврила Степановъ Медведивъ, Корнила Ивановъ Биляковъ; по невѣсте - того жь села удѣлныя кре... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Степанида Тимофеева

Отец ребёнка: Беляков Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно
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