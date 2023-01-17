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Шишев Павел Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.01.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1819

Отец: Шишев Петр Васильев

Мать: Шишева Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.01.1819
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економическия крестьяне Степан Шишев и Лукерья Васильева Шишева | Казанская церковь
Бракосочетание
08.02.1837

Жена: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне, а именно Тереньтий Фѣдоровъ Куркинъ, Яковъ Васильифъ, Леонтиі Дмитрифъ; по невести поручители Онаго жь села уделная кресьянѣ Селгей Алексеифъ, Миха... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1838

Сын: Шишев Иван Павлов

Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1838

Сын: Шишев Ефим Павлов

Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1839

Сын: Шишев Евграф Павлов

Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1841

Сын: Шишев Филип Павлов

Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1842

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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