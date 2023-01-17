Шишев Павел Петров
Место рождения
Дата рождения05.01.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1819
Отец: Шишев Петр Васильев
Мать: Шишева Авдотья
Крещение
18.01.1819
воспреемники: Економическия крестьяне Степан Шишев и Лукерья Васильева Шишева | Казанская церковь
Бракосочетание
08.02.1837
Жена: Шишева Прасковья Петрова
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне, а именно Тереньтий Фѣдоровъ Куркинъ, Яковъ Васильифъ, Леонтиі Дмитрифъ; по невести поручители Онаго жь села уделная кресьянѣ Селгей Алексеифъ, Миха... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1838
Сын: Шишев Иван Павлов
Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
26.12.1838
Сын: Шишев Ефим Павлов
Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
10.12.1839
Сын: Шишев Евграф Павлов
Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
09.01.1841
Сын: Шишев Филип Павлов
Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
02.03.1842
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Шишева Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно