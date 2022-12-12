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Шишев Тимофей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Шишев Петр Васильев

Мать: Шишева Авдотья

Бракосочетание
23.10.1827

Жена: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Федот Петров Живодеров, Степан Иванов Крайнов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.05.1830

Сын: Шишев Ферапонт Тимофеев

Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1832

Сын: Шишев Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1834

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1836

Сын: Шишев Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шишев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова

Рождение ребёнка
10.07.1841

Сын: Шишев Антон Тимофеев

Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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