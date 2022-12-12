Шишев Тимофей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Шишев Петр Васильев
Мать: Шишева Авдотья
Бракосочетание
23.10.1827
поручители: Казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Федот Петров Живодеров, Степан Иванов Крайнов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.05.1830
Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова
Рождение ребёнка
30.11.1832
Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова
Рождение ребёнка
19.07.1834
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова
Рождение ребёнка
19.08.1836
Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шишев Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова
Рождение ребёнка
10.07.1841
Сын: Шишев Антон Тимофеев
Мать ребёнка: Шишева Александра Миронова
Смерть
Неизвестно