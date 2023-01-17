Глазунова (Тараканова) (Шишева) Василиса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Шишев Петр Васильев
Мать: Шишева Авдотья
Бракосочетание
31.10.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Емельянъ Глушенковъ, Ефимъ Митревъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Глазунов (тараканов) Сергей Алексеев
Смерть
Неизвестно