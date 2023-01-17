Глазунова (Тараканова) (Шишева) Василиса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунова (Тараканова) (Шишева) Василиса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Шишев Петр Васильев

Мать: Шишева Авдотья

Бракосочетание
31.10.1817

Муж: Глазунов (тараканов) Сергей Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Емельянъ Глушенковъ, Ефимъ Митревъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Глазунов Ефрем Сергеев

Отец ребёнка: Глазунов (тараканов) Сергей Алексеев

Смерть
Неизвестно
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