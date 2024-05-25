Адилов Хазвали Шавалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адилов Хазвали Шавалеевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.
1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1949 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1906

Отец: Адилев Шавали Габдельгазиз

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адилова Фатхия Абдулганиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адилова Фатхия Абдулганиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1947

Дочь: (Хайбуллина) Гульгуна Хазвалиевна

Мать ребёнка: Адилова Фатхия Абдулганиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Адилов Васыл Хазвалиевич

Мать ребёнка: Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1950

Сын: Адилов Фуат Хазвалиевич

Мать ребёнка: Адилова Фатхия Абдулганиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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