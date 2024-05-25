Адилов Хазвали Шавалеевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1906
Отец: Адилев Шавали Габдельгазиз
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Адилова Фатхия Абдулганиевна
Рождение ребёнка
29.12.1947
Дочь: (Хайбуллина) Гульгуна Хазвалиевна
Мать ребёнка: Адилова Фатхия Абдулганиевна
Рождение ребёнка
28.05.1949
Мать ребёнка: Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна
Рождение ребёнка
05.01.1950
Мать ребёнка: Адилова Фатхия Абдулганиевна
Рождение ребёнка
05.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна
Смерть
Неизвестно