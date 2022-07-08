село Зубочистка Вторая, село Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Зубочистка Вторая

Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
343Зубочистенский 2-й (Новая Деревня), отр. казач. Ор. в.при рч. Зубочистке.6925115393334Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Татищевский
250. Зубочистинский 2-й (Новая Деревня, Ново-Зубочистинский), поселок казачий, при реке Урале, дворов 144, жителей 903, мечеть, 2 школы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Переволоцкий район
75257Зубочистка Втораясело51°40'с.ш.54°12'в.д.M-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Зубочистенский Второй сельсовет
53637411101с Зубочистка Втораясело
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