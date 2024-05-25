Адилов Васыл Хазвалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адилов Васыл Хазвалиевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.05.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

1971 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1949

Отец: Адилов Хазвали Шавалеевич

Мать: Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.04.1971

Дочь: (Адилова) Венера Васыловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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