Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

31.03.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Хайбуллин Гали

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адилов Хазвали Шавалеевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Адилов Васыл Хазвалиевич

Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
31.03.2001

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