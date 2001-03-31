Хайбуллина (Хайбуллина) Гульзифа Галеевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти31.03.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Отец: Хайбуллин Гали
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1949
Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич
Рождение ребёнка
05.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич
Смерть
31.03.2001