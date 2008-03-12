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Адилов Фуат Хазвалиевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.01.1950

Дата смерти

12.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1950

Отец: Адилов Хазвали Шавалеевич

Мать: Адилова Фатхия Абдулганиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.03.2008
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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