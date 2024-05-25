Адилова Фатхия Абдулганиевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич
Рождение ребёнка
29.12.1947
Дочь: (Хайбуллина) Гульгуна Хазвалиевна
Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич
Рождение ребёнка
05.01.1950
Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич
Смерть
Неизвестно