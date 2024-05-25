Адилова Фатхия Абдулганиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адилова Фатхия Абдулганиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адилов Хазвали Шавалеевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1947

Дочь: (Хайбуллина) Гульгуна Хазвалиевна

Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1950

Сын: Адилов Фуат Хазвалиевич

Отец ребёнка: Адилов Хазвали Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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