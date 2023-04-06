Елистратова (Савастьянова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Савастьянъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Башкирцева Агафья
Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Елистратовъ Иванъ
Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Елистратовъ Тимофей
Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елистратовъ Антонъ
Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елистратовъ Прохоръ