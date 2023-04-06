Елистратова (Савастьянова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Савастьянова) Татьяна

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Савастьянъ

Мать: Савастьянова Анна Михайлова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Башкирцева Агафья

Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Елистратовъ Иванъ

Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Елистратовъ Тимофей

Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратовъ Антонъ

Отец ребёнка: Елистратовъ Прохоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратовъ Прохоръ

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